Мінкурортів Криму ініціює розірвання договорів з користувачами 39-ти пляжів

Міністерство курортів і туризму Криму пропонує розірвати договори оренди та експлуатації пляжів з користувачами, які не виконують заходи з підготовки цих територій до роботи у високий сезон, повідомляє прес-служба Ради міністрів АРК.

Заступник Голови Ради міністрів Криму Георгій Псарьов відзначив, що цю ініціативу підтримує кримський уряд. «Рада міністрів звернулася до Кримського республіканського підприємства «Протизсувне управління» з проханням звернути увагу на неякісне виконання договорів користувачами», - повідомив Георгій Псарьов.

Віце-прем`єр також нагадав, що отримання паспортів на функціонування пляжів оформляється згідно затверджених Радою міністрів Правилам будови і обладнання пляжів на водних об`єктах Криму.

У свою чергу міністр курортів і туризму АРК Олександр Лієв повідомив, що цього року деякі об`єкти безвідповідально поставилися до підготовки до високого сезону. Зокрема, не оформлені паспорти пляжів, не проведене обстеження дна, не відновлено інфраструктуру після зими. «На сьогоднішній день якість виконання договорів використання цих пляжних територій дуже сумнівне. У цьому зв`язку Міністерство курортів і туризму Криму ініціювало розірвання договорів з такими користувачами. На території автономії таких прецедентів налічується тридцять дев`ять », - повідомив глава курортного відомства.

Список 39-ти пляжів, де не виконуються заходи з підготовки до роботи у високий сезон, Рада міністрів Криму розмістила на своєму сайті.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства курортів і туризму АРК, цього року в Криму функціонує понад 350 безкоштовних пляжу. У 2009 році всього 64 пляжу мали безперешкодний доступ, у 2011 році для вільного відвідування відкрили 207 пляжів, у 2012 році - 333. На даний момент в реєстрі Криму значиться 573 пляжу, в тому числі - 201 суспільний.