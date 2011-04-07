«Гоча Руставський» депортований з України

Затриманий у Запоріжжі громадянин Грузії Гоча КЕВЛІШВІЛІ, відоміший як кримінальний авторитет на прізвисько «Гоча Руставський», депортований з території України.

Про це повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції.

«На виконання рішення суду про примусове видворення Г.КЕВЛІШВІЛІ за межі України, сьогодні він був висланий (відправлений літаком) до Грузії», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «злодій у законі», кримінальний авторитет «Гоча Руставський», який нелегально перебував на території України і намагався впливати на криміногенні процеси на південному сході України, був затриманий на початку квітня працівниками Управління карного розшуку ГУ МВС України в Запорізькій області.

5 квітня Запорізький окружний адміністративний суд виніс ухвалу про примусове видворення Г.КЕВЛІШВІЛІ за межі України.

За оперативними даними, ”Гоча Руставський” є лідером організованого злочинного угруповання під назвою ”ОЗГ Гочі”.

Це угруповання займалося розбійними нападами, здирством, пограбуваннями, крадіжкою автотранспорту престижних марок, крадіжками з автотранспорту і квартир, збутом наркотичних засобів на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської і Харківської областей.

Рік тому, 10 квітня, Г.КЕВЛІШВІЛІ вже затримували на території Запорізької області, після чого судом було винесено ухвалу, якою йому був заборонений в`їзд на територію України терміном на 5 років.