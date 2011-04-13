На Луганщині за торгівлю людьми затримано громадянина Росії

10:05, 13 квітня 2011
Кримінал
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«Працевлаштовував» у борделі

Київ. 13 квітня. УНІАН. Співробітники прикордонної служби та МВС затримали у Луганській області 28-річного жителя Ростовської області РФ, підозрюваного у торгівлі людьми.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, правоохоронці завчасно дізналися про можливе вивезення за кордон громадянок України для працевлаштування у сфері надання інтимних послуг. Під час перевірки у пункті пропуску «Довжанський» документів пасажирів рейсового автобуса

«Луганськ – Ростов-на-Дону» було виявлено росіянина, який супроводжував 16-річну жительку Луганська і 20-річну жительку Луганської області.

Зараз з іноземцем та його підопічними працюють співробітники Управління боротьби з торгівлею людьми УМВСУ в Луганській області. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

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