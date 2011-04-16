Янукович звільнив п`ятьох заступників міністра внутрішніх справ

Сімферополь. 16 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра ПРОСОЛОВА з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного управління МВС України в Криму.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА № 476 від 15 квітня, текст якого розміщено на сайті Президента (УНІАН: парламент Криму у березні 2010 року узгодив кандидатуру О.ПРОСОЛОВА на пост начальника кримської міліції).

В.ЯНУКОВИЧ також своїми указами від 15 квітня звільнив Василя ФАРИННИКА з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного слідчого управління МВС, Віктора РАТУШНЯКА - з посади заступника міністра внутрішніх справ, Леоніда ЗИМУ – з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника кримінальної міліції, Анатолія ЛАЗАРЄВА - з посади заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного штабу МВС.