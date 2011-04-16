Частина справи Тимошенко за газовими угодами засекречена
“Гриф таємності може бути знятий»
Київ. 16 квітня. УНІАН. Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє, що частина матеріалів кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що стосуються газових угод 2009 року, засекречена, але гриф секретності може бути знятий.
Про це він сказав в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».
Як сказав перший заступник генпрокурора, ці матеріали справи стосуються дій екс-прем`єра саме в частині перевищення нею повноважень.
Друга частина матеріалів, зазначив Р.КУЗЬМІН, містить розрахунок збитків, завданих Україні в результаті підписання цих угод. Як пояснив Р.КУЗЬМІН, слідча група одержала від СБУ матеріали з актом підрахунку суми збитків, це дало привід і підстави для початку збору доказів у справі.
На запитання, чи будуть ці матеріали коли-небудь обнародувані, Р.КУЗЬМІН відповів: «Частина матеріалів з грифом
«Таємно», частина матеріалів відкриті, і я сподіваюся, що свого часу секретність буде з них знята і впевнений, що ви ці матеріали побачите».
Також він заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО намагається звинуватити Генпрокуратуру в політичній заангажованості, вибудовуючи таким чином свій захист.
Р.КУЗЬМІН сказав: «Що має говорити обвинувачуваний у кримінальній справі в свій захист, тут, здається, все просто, кожна людина захищається тими способами, які вважає для себе прийнятними».
За його словами, «Юлія ТИМОШЕНКО обрала такий спосіб захисту. Як відомо, найкращий спосіб захисту - це напад».
Він додав, що екс-прем`єр «намагається звинувачувати Генеральну прокуратуру в тому, що Генпрокуратура щось робить з політичним підтекстом».