СБУ на Прикарпатті вилучила 14 тисяч літрів нелегального спирту

Київ. 26 квітня. УНІАН. Напередодні Великодніх свят співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області ліквідували два канали нелегального постачання в область етилового спирту та припинили діяльність злочинних груп, що налагодили протиправний “бізнес” у цій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, в ході оперативних дій вилучено понад 11 тонн спирту (14 тисяч літрів), арештовано 4 вантажні автомобілі, викрито склади та інші господарські приміщення, де зберігалася та розливалася нелегальна продукція.

«21 квітня ц.р. на під’їзді до Івано-Франківська затримано вантажний автомобіль, у якому перевозилося 9,2 тисяч літрів спирту в 40 пластикових діжках. Спирт транспортували на один з “перевалочних складів”, звідки він повинен був дрібно-гуртовими партіями у 500-1000 літрів надійти до виробників алкогольного фальсифікату», - зазначається у повідомленні.

Того ж дня у селищі Богородчани поблизу Івано-Франківська викрито три таких склади. На одному з них співробітники СБУ виявили 13-метровий напівпричіп до фури, всередині якого знаходилася закамуфльована металева цистерна на 20 тисяч літрів, пристосована для перевезення спирту. Якби випадкова перевірка на трасі відчинила задні двері фури, то виявила б лише цілком легальний вантаж пластикової вагонки. У приміщенні складу знаходилися також 1100 порожніх діжок з-під спирту, промислові насоси та фільтри для його переливання, а також підроблені акцизні марки.

Цією спецоперацією припинено незаконну діяльність організованої злочинної групи, що контролювала основну частину тіньового обігу спирту в регіоні.

Раніше, 30 березня ц.р., на околиці Івано-Франківська було затримано два автомобілі, з яких вилучено 21 пластикову 230-літрову діжку. В одному з автомобілів знаходилося близько 4 тонн етилового спирту (4800 літрів), який призначався для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції. Другий автомобіль вже реалізував незаконний вантаж, діжки з-під спирту були порожніми. Оперативники вилучили у супроводжуючих осіб частину виручки від збуту – 24 тисячі гривень. Ця гуртова партія належала іншому злочинному угрупованню у цій сфері.

Матеріали злочинної діяльності угруповань скеровано до головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в місті Івано-Франківську. За цими фактами порушено кримінальну справу за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років.