За його словами, ця зустріч - одна з останніх спроб перед 3 січня, коли запрацює новий Конгрес США, тому певне вікно можливостей ще залишається.

Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі, яка відбудеться цієї ночі, говоритимуть про формат гарантій безпеки для України. Про це розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в етері національного телерадіомарафону.

За його словами, ця зустріч - одна з останніх спроб перед 3 січня, коли запрацює новий Конгрес США, тому певне вікно можливостей ще залишається.

Чернєв додав, що після цієї дати Трампу вже буде складно домовитися з Конгресом, наприклад, про поступки щодо зняття санкцій з Росії.

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"Саме тому відбувається зараз паралельно декілька треків переговорів. Один з них - зустріч з Марком Рютте. На ній обговорюватися, зокрема, надання гарантій безпеки Україні, формат взаємодії НАТО-РФ у майбутній архітектурі ЄС, подальша допомога України з боку НАТО та реакція на ескалацію з боку РФ", - зазначив нардеп.

Візит Рютте до США

Раніше повідомлялось, що 24-25 листопада Рютте відвідає США, передбачена зустріч з президентом Дональдом Трампом. Очікується, що Рютте відвідає Флориду.

"У середу, 25 листопада 2026 року, генеральний секретар зустрінеться з президентом Сполучених Штатів паном Дональдом Дж. Трампом у Мар-а-Лаго", - було сказано у повідомленні НАТО.

Нещодавно помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що участь Європи у мирних переговорах з Україною "не обговорюється". Однак він визнав, що Москва підтримує контакти з представниками деяких європейських країн.

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