Він цинічно запевнив, що нібито "не знав про початок війни", і Генштаб РФ його про це не попередив.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він нібито "не має жодного стосунку" до початку повномасштабної війни РФ проти України, а російські війська використовували територію Білорусі "виключно для проведення військових навчань". Про це він сказав під час інтерв’ю французькому виданню Le Point.

Зокрема, журналістка зазначила, що Лукашенко дозволив, щоб у 2022 році його країну використовували як тилову базу для проведення військових операцій РФ. У відповідь диктатор сказав, що це "абсолютно неточне й неправильне формулювання".

"Ось я спеціально взяв карту Білорусі, щоб ви розуміли. Ось тут, приблизно, тут Брестська область і тут Гомельська область, проходили навчання Білорусі та Росії, планові навчання у 22-му році", – сказав він.

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Лукашенко зазначив, що США попереджали, що може розпочатися війна, і повідомляли Україні про концентрацію військ біля кордонів.

"Я, наприклад, не вірив, що це може статися. Росіяни почали виводити свої війська залізницею та автомобільними дорогами. Призупинили решту. Потім ці війська, які вже були тут зосереджені, чомусь повернули на Київ і вирішили через Київ вивести свої війська. Я так жартома кажу. До мене претензій немає. Я абсолютно не маю жодного стосунку до початку цієї війни", – стверджує диктатор.

Він цинічно запевнив, що нібито не знав про початок війни, і Генштаб РФ його в це не втаємничував.

"Я до цього абсолютно не причетний. Мені можуть поставити запитання: а чому я не втрутився, не зупинив росіян тощо. А давайте так, по-людськи: а чому я мав зупиняти росіян і боротися за Україну?" – сказав Лукашенко.

Причетність Білорусі до повномасштабної війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку повномасштабної війни в Білорусі неодноразово були помічені колони військової техніки. Так, навесні 2022 року велика колона вирушила з Мінська в напрямку Москви.

Вона налічувала 100 одиниць військової техніки з позначкою "V". До складу техніки входили вантажівки "Урал" і "КамАЗ", "УАЗ Патріот", КУНГи, бензовози та автобуси "ПАЗ".

Також у липні на територію Білорусі прибула вже десята за рахунком колона з членами російської приватної військової компанії "Вагнер".

У колоні було щонайменше 10 одиниць техніки: "КамАЗ-тент", кілька "буханок" (так у народі називають УАЗ-452 – УНІАН), мікроавтобус Volkswagen Transporter і щонайменше шість фур. У більшості машин номери або заклеєні, або це номерні знаки РФ і так званих "ЛДНР".

Крім того, експерти вказують на використання ретрансляторів у Брестській та Гомельській областях, а також засобів радіоелектронного придушення з території Білорусі під час атак на Україну. Крім того, вишки мобільного зв’язку можуть слугувати засобом отримання точних координат у прикордонній зоні України.

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