Науковці пояснили, як потепління та втрата снігового покриву змінюють вигляд антарктичних льодовиків.

На Антарктиді виявили незвичайне природне утворення, яке з висоти нагадує величезний людський череп із легкою усмішкою. Йдеться про острів Вега у віддаленому морі Ведделла. Незвичайний вигляд місцевості зафіксували на супутникових знімках NASA, які також показали помітні зміни льодового покриву, пише Večernji.hr.

Острів Вега розташований на схід від Антарктичного півострова. Його поверхня складається з льодових ділянок, скелястих виступів і льодовикових морен. Саме їхнє поєднання створює незвичайний силует, який нагадує череп.

Скелястий виступ формує подобу очної западини, бічна морена окреслює рот, а льодовик Бахія-дель-Діабло створює контур щелепи.

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NASA оприлюднило супутникові знімки острова, зроблені за допомогою приладу OLI на супутнику "Лендсат-9". Перший кадр датований 22 березня 2025 року, другий – 10 жовтня 2026-го.

На знімку за березень 2025 року острів вкритий товстим шаром снігу. Натомість на фотографії за жовтень 2026 року значні ділянки снігу зникли, оголивши темніший лід.

Через теплішу зиму на острові оголилося більше льоду

Гляціолог Маурі Пелто з коледжу Ніколс пояснив, що поява великих ділянок відкритого льоду частково пов'язана з вищими за середні зимовими температурами 2026 року, особливо в червні.

За його словами, протягом зими на острові Вега та сусідніх островах накопичилося менше свіжого снігу. Його кількість додатково зменшили вітер і сублімація – перехід льоду безпосередньо в пару.

"Зимовий сезон був несприятливим для цих льодовиків", – зазначив фахівець.

Танення може поступово змінити обриси незвичайного "черепа"

Подальший сезон танення здатен погіршити ситуацію. Темний відкритий лід поглинає більше сонячної енергії, ніж сніг, тому зі збільшенням тривалості світлового дня та підвищенням температури процес танення прискорюється.

Маурі Пелто зазначив, що навіть тонкий шар свіжого снігу після весняної бурі міг би тимчасово допомогти зберегти льодовий покрив.

Фахівець також попередив, що без снігового захисту поверхня льоду поступово руйнується. Це може змінити контури утворення: лінія щелепи з часом зміниться, а очна западина стане ширшою.

Льодовики острова Вега досліджують уже кілька десятиліть

Першу систематичну карту льодовиків острова Вега створили за допомогою супутникових знімків "Лендсат". У дослідженні, опублікованому 1982 року, науковці описали чотири льодові шапки, скелясті виступи та льодовики, які спускаються з них. Загалом тоді ідентифікували 29 льодовиків.

Один із них – льодовик Девілс-Бей – детально досліджують ще з австралійського літа 1998–1999 років. Науковці також вимірювали загальну втрату його льодової маси.

Супутникові знімки останніх десятиліть свідчать, що лід відступає і в інших частинах острова, а площа відкритих скель поступово збільшується.

Острів Вега пов'язаний із драматичною історією антарктичної експедиції

Задовго до сучасних досліджень льодовиків острів став частиною однієї з найскладніших історій раннього освоєння Антарктики.

У 1901–1903 роках тутешні території досліджувала шведська антарктична експедиція під керівництвом Отто Норденшельда. Її учасники вивчали географію, геологію, клімат і тваринний світ східної частини Антарктичного півострова.

Під час експедиції дослідники розділилися на три групи, які зимували в різних місцях і не мали можливості регулярно підтримувати зв'язок. Ситуація ускладнилася після того, як судно "Антарктик" застрягло в морському льоду. Згодом крига розчавила корабель, і він затонув.

Учасники експедиції опинилися відрізаними один від одного та були змушені виживати у суворих антарктичних умовах. Навесні 1903 року дві групи знову зустрілися біля мису Велл-Мет неподалік острова Вега. Згодом тих, хто вижив, евакуювали аргентинським судном "Уругвай".

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