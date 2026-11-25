Наразі троє постраждалих у столиці: двох із них медики госпіталізували, один поранений - у тяжкому стані.

Російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Про повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, наразі троє постраждалих у столиці: двох із них медики госпіталізували, один поранений - у тяжкому стані.

Раніше він уточнив, що у Деснянському районі Києва є влучання в будівлю на території промзони.

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"Також у Деснянському районі, попередньо, влучання в іще одну нежитлову будівлю. Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі. У Деснянському районі також влучання в торгівельний центр", - додав Кличко.

Удари РФ по Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що продовж вересня, жовтня та листопада українська протиповітряна оборона перехопила лише 26 російських балістичних і гіперзвукових ракет. Водночас Росія за цей період могла запустити по Україні 331 таку ракету. Отже, близько 92% цілей не вдалося збити.

За три місяці українські військові знищили 26 російських балістичних і гіперзвукових ракет. Зокрема, у вересні перехопили вісім таких цілей, у жовтні - 11, а в листопаді - сім.

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