Пограбували будинок батьків голови Херсонської облради

Херсон. 29 квітня. УНІАН. Невідомі пограбували будинок батьків голови Херсонської обласної ради, професора Херсонського державного аграрного університету Віктора ПЕЛИХА в селі Чулаківка Голопристанського району.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в облуправлінні МВС, злочин скоєно 25 квітня.

За інформацією співбесідника агентства, серед вкраденого найбільшу цінність, за словами потерпілих, має 30-кілограмова гиря, якою В.ПЕЛИХ тренувався в юності.

В результаті розшукових заходів того ж дня двоє зловмисників були затримані, вкрадене вилучене.

Джерело в обласній раді підтвердило інформацію про пограбування.

У свою чергу начальник Голопристанського РВВС Владимир МОГИЛЕВСЬКИЙ підтвердив факт крадіжки і оперативного розкриття злочину.

Злодії затримані, все вкрадене повернуто власникам, включаючи гирю.

Загальна сума шкоди, заявлена потерпілими – 700 грн.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

За словами В.МОГИЛЕВСЬКОГО, затримані раніше неодноразово судимі за крадіжки майна.