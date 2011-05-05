На Рівненщині порушено 12 «земельних» справ

Рівне. 5 травня. УНІАН. У Рівненській області з початку року міськрайпрокурори у сфері охорони і використання земель порушили 12 кримінальних справ, з них половину скеровано до суду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Рівненській області.

За документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 43 посадові особи, в тому числі 7 працівників органів контролю, до бюджету відшкодовано понад 1 млн грн.

У межах перевірок прокурори опротестували 205 незаконних рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань земельних правовідносин.

Найпоширенішими в області залишаються порушення щодо неправомірного надання земельних ділянок у власність, оренду, невідшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Розповсюджено самовільне захоплення та забруднення земель.

Лише за результатами зловживань працівниками Рівненського міськвиконкому до місцевого бюджету не потрапило близько 730 тис. грн. Порушення виявлено також у Костопільському та Рокитнівському районах.

У місті Рівному прокурори опротестували 4 рішення сесії міської ради по земельних питаннях.