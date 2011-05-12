На Буковині затримано вантажівку з контрабандними цигарками

Чернівці. 12 травня. УНІАН. У Чернівецькій області працівники міліції у вантажівці виявили 50 тисяч пачок цигарок без будь-яких документів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ УМВС України в Чернівецькій області.

Вантажівку КамАЗ інспектори ДАІ зупинили в прикордонному селі з працівниками сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю.

Під час огляду транспортного засобу в кузові працівники міліції виявили велику кількість підакцизного товару – 50 тисяч пачок цигарок без будь-яких документів. Загальна вартість цього товару – 350 тис. грн. Водієм цього автомобіля виявився 29-річний житель Сторожинецького району. Правоохоронці вилучили речові докази, а водія і вантажівку доставили до районного відділу міліції.

Зазначимо, що впродовж квітня-травня цього року це вже другий випадок виявлення Буковинськими автоінспекторами незаконного перевезення підакцизного товару. Раніше на в’їзді в Чернівці наряди ДПС зупинили два вантажні автомобілі, у яких було знайдено 75 тисяч пачок цигарок і 11 бочок спирту.