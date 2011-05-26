До Генконсульства РФ у Сімферополі викликали міліцію і МНС

Сімферополь. 26 травня. УНІАН. Співробітники Генерального консульства Російської Федерації в Сімферополі викликали міліцію і МНС у зв’язку з виявленим на газоні пакетом з плюшевою іграшкою.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю кримського Управління МВС, сьогодні близько 8.30 до чергової частину ГУ МВС України в Криму звернулися співробітники Генконсульства РФ і повідомили про те, що на газоні біля будівлі консульства лежить поліетиленовий пакет рожевого кольору з прикріпленою до нього дитячою плюшевою іграшкою.

Пакет видався співробітникам консульства підозрілим.

Трохи пізніше аналогічна інформація надійшла до чергової частини від співробітників ГУ МНС України в АРК. Для перевірки одержаної інформації на місце виїхали фахівці МНС і спеціалісти-підривотехніки.

Під час перевірки вибухонебезпечних предметів у пакеті виявлено не було.