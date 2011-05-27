У Кримському центрі профтехосвіти привласнювали гроші

Київ. 27 травня. УНІАН. Співробітники кримського Управління з боротьби з економічною злочинністю виявили факти привласнення бюджетних коштів у Кримському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в АР Крим, у 2009 році центр отримав бюджетне фінансування в сумі 2 млн. 800 тис. грн. на закупівлю машин та обладнання для технічного обслуговування автотранспорту. Для постачання зазначеної техніки були оголошені відкриті торги, за підсумками яких одне з підприємств, вигравши тендер, поставило навчальній установі обладнання за завищеними цінами, в порівнянні з середньоринковою вартістю.

Під час проведення ретельної перевірки виявлено ще один факт привласнення бюджетних коштів на суму понад 150 тис. грн. цим же підприємством.

У 2010 році центру професійно-технічної освіти були виділені бюджетні кошти в сумі 380 тис. грн. на придбання вантажопідйомного крана для навчання водолазним роботам. Зазначене раніше підприємство зобов`язалося поставити навчальному центру обладнання в листопаді 2010 року. У ході перевірки було встановлено, що згідно з підробленою документацією підприємство поставило обладнання у встановлений термін, але фактично роботи виконані не були. Крім того, поставка відбулася кількома місяцями пізніше і за завищеною ціною, чим порушений основний принцип проведення закупівель, максимальна економія та ефективність.

Збиток державі від незаконних діянь становив 150 тис. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) та за ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Ведеться слідство.