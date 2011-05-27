Психічно хвора мати вбила 2-річну дочку

Донецьк. 27 травня. УНІАН. У Краматорську мати, яка перебувала на обліку у психіатричному диспансері, убила свою 2-річну дочку за те, що та заважала їй спати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Краматорського МВ ГУ МВС України в Донецькій області.

Як повідомив старший слідчий Краматорського МВ Олег Кравченко, 33-річна жінка проживала разом з чоловіком і двома дочками: старшій дівчинці 5 років, а молодшій було 2 роки і 3 місяці.

Старша дочка напередодні захворіла і знаходилася у свекрухи.

«Коли батько пішов на роботу маля почало вередувати. Жінка хотіла спати, але плач дитини став її дратувати. Спочатку вона намагалася заспокоїти дочку словами, а коли не вийшло – почала душити її подушкою прямо в дитячому манежі. У якусь хвилину нерви у матусі і зовсім здали – вона схопила кухонний ніж і завдала ножове поранення. «Заспокоївши» таким чином доньку, вона вийшла на вулицю. А потім, зібравшись з думками, почала дзвонити чоловікові, свекрусі і в міліцію», – зазначають правоохоронці.

Слідчим відділом Краматорського МВ порушено кримінальну справу за ст.115 ч.2 п.2 КК України. Питання про притягнення матусі до кримінальної відповідальності буде вирішено за результатами судово-психіатричної експертизи.