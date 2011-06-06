Чиновники попалися на відчужені землі на понад 1 млн. грн.

Донецьк. 6 червня. УНІАН. Донецький міжрайонний природоохоронний прокурор порушив кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовців однієї з міських рад Мар’їнського району, внаслідок чого було незаконно відчужено 0,75 га земель сільськогосподарського призначення вартістю 1 млн. 52 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Кримінальну справу порушено за ч. 2. ст. 364 Кримінального кодексу України.

Перевіркою було встановлено, що посадовці незаконно оформили документи на продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення підприємцю для експлуатації комплексу АЗС.