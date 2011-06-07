Затримано грабіжника банківського відділення в Кіровограді

Кіровоград. 7 червня. УНІАН. У Кіровограді працівники міліції затримали 28-річного безробітного місцевого жителя за підозрою у пограбуванні банківського відділення. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Грабіжник, скориставшись відсутністю касира, проник всередину банківського модулю та викрав понад 15 тис. грн. Інцидент стався 6 червня, коли касирка вийшла на обідню перерву, забувши замкнути двері.

Підозрюваного затримали вже за кілька годин за місцем його проживання. У чоловіка вилучено частину викраденої суми та одяг, який він встиг придбати за решту грошей.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.185 ККУ (крадіжка), санкція якої - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.