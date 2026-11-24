За рік частка противників такої підтримки зросла з 39% до 53%. Найбільше скептиків – серед прихильників ультраправої партії "АдН", водночас 82% німців вважають Росію військовою загрозою.

У Німеччині зросла кількість громадян, які виступають проти надання Україні військової допомоги. Наразі таку позицію підтримують 53% опитаних, тоді як рік тому їх було 39%. Водночас більшість німців продовжують вважати Росію військовою загрозою. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Forsa, проведеного у вересні на замовлення Фонду Кербера, передає Bloomberg.

Згідно з дослідженням, приблизно 53% респондентів вважають, що Німеччина більше не повинна надавати Україні військове фінансування. Рік тому такої думки дотримувалися 39% опитаних.

Особливо сильна опозиція до військової підтримки України спостерігається серед виборців ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), яка є найбільшою опозиційною політичною силою країни та лідирує в національних опитуваннях.

Відео дня

Лише 11% прихильників цієї партії підтримують військову допомогу Україні. Водночас 75% виступають за нормалізацію відносин із Росією.

Помітна різниця є і між регіонами Німеччини. У східній частині країни військову допомогу Україні підтримують лише 31% респондентів. У західній Німеччині цей показник становить 48%.

Більшість німців вважають Росію військовою загрозою

Попри зниження підтримки військової допомоги Україні, ставлення німців до Росії не стало прихильнішим.

За результатами опитування, 82% респондентів вважають Росію військовою загрозою.

Крім того, шестеро з десяти опитаних переконані, що Німеччина та Європа роблять недостатньо для просування мирних переговорів між Росією та Україною.

Німці хочуть нейтралітету у протистоянні США та Китаю

Опитування також зафіксувало зміни у ставленні громадян Німеччини до Китаю та США. Негативно вплив Китаю оцінюють 43% респондентів. Рік тому цей показник становив 50%. Водночас приблизно половина опитаних вважають вплив Пекіна нейтральним.

Переважна більшість – 83% – переконані, що Німеччина повинна залишатися нейтральною у суперництві між Китаєм та США.

Лише 15% виступають за те, щоб Берлін став на бік Вашингтона. При цьому 61% респондентів заявили, що "західного" альянсу між Європою та США більше не існує.

Допомога Україні від Німеччини - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Німеччина спільно з Норвегією профінансує пакет військової допомоги Україні, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

Йдеться про новий пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL із закупівлі американського озброєння, на який Берлін виділить $300 млн.

Раніше міністр оборони країни Борис Пісторіус зазначав, що Німеччина не може передавати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, оскільки це створює загрозу критичного ослаблення її власної системи ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: