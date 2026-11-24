У Німеччині зросла кількість громадян, які виступають проти надання Україні військової допомоги. Наразі таку позицію підтримують 53% опитаних, тоді як рік тому їх було 39%. Водночас більшість німців продовжують вважати Росію військовою загрозою. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Forsa, проведеного у вересні на замовлення Фонду Кербера, передає Bloomberg.
Згідно з дослідженням, приблизно 53% респондентів вважають, що Німеччина більше не повинна надавати Україні військове фінансування. Рік тому такої думки дотримувалися 39% опитаних.
Особливо сильна опозиція до військової підтримки України спостерігається серед виборців ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), яка є найбільшою опозиційною політичною силою країни та лідирує в національних опитуваннях.
Лише 11% прихильників цієї партії підтримують військову допомогу Україні. Водночас 75% виступають за нормалізацію відносин із Росією.
Помітна різниця є і між регіонами Німеччини. У східній частині країни військову допомогу Україні підтримують лише 31% респондентів. У західній Німеччині цей показник становить 48%.
Більшість німців вважають Росію військовою загрозою
Попри зниження підтримки військової допомоги Україні, ставлення німців до Росії не стало прихильнішим.
За результатами опитування, 82% респондентів вважають Росію військовою загрозою.
Крім того, шестеро з десяти опитаних переконані, що Німеччина та Європа роблять недостатньо для просування мирних переговорів між Росією та Україною.
Німці хочуть нейтралітету у протистоянні США та Китаю
Опитування також зафіксувало зміни у ставленні громадян Німеччини до Китаю та США. Негативно вплив Китаю оцінюють 43% респондентів. Рік тому цей показник становив 50%. Водночас приблизно половина опитаних вважають вплив Пекіна нейтральним.
Переважна більшість – 83% – переконані, що Німеччина повинна залишатися нейтральною у суперництві між Китаєм та США.
Лише 15% виступають за те, щоб Берлін став на бік Вашингтона. При цьому 61% респондентів заявили, що "західного" альянсу між Європою та США більше не існує.
Допомога Україні від Німеччини - останні новини
Як повідомляв УНІАН, Німеччина спільно з Норвегією профінансує пакет військової допомоги Україні, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.
Йдеться про новий пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL із закупівлі американського озброєння, на який Берлін виділить $300 млн.
Раніше міністр оборони країни Борис Пісторіус зазначав, що Німеччина не може передавати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, оскільки це створює загрозу критичного ослаблення її власної системи ППО.