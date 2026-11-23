Мерц закликав Росію негайно припинити порушення польського повітряного простору.

В понеділок, 23 листопада, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Росію припинити "небезпечні провокації" після того, як російські ракети перетнули кордон Польщі – країни-члена НАТО, повідомляє Reuters.

Він закликав Росію негайно припинити порушення польського повітряного простору та наголосив, що Берлін солідарний з Варшавою, а НАТО готове захищати територію держав-членів Альянсу.

"Ми повинні ще більше зміцнити оборону зовнішніх кордонів Європейського Союзу та НАТО. Зараз це стосується і протидії дронам, до речі, узбережжя Чорного моря – Болгарії та Румунії, де ми спостерігали подібні інциденти також у територіальних водах цих двох країн", - зазначив Мерц.

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Видання поділилося, що виступаючи разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні, Мерц також назвав "шокуючими" повідомлення про те, що Росія готується запустити в космос супутник, здатний нести ядерну зброю.

"Повідомлення про те, що Росія планує також розмістити ядерне озброєння в космосі, не нові, але від цього вони не менш шокуючі. Це показує, до якої ескалації Росія, вочевидь, готова", - висловив думку канцлер Німеччини.

Мерц наголосив, що протидія безпілотникам та стримування подібних загроз мають стати одними з головних завдань на східному фланзі НАТО.

"Жодна країна-член НАТО не зацікавлена в ескалації напруженості в регіоні Балтійського моря", - заявив він.

Російські ракети порушили повітряний простір Польщі

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Альянс захищатиме "кожен сантиметр території Польщі". Рютте запевнив, що головнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал Алексус Грінкевич, вживатиме всіх необхідних заходів для виявлення будь-яких загроз обороноздатності та стримуванню і внесе відповідні корективи у разі потреби. На засіданні Північноатлантичної ради НАТО 23 листопада обговорювалося порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив намір країни офіційно висловити Росії своє "крайнє незадоволення" через порушення повітряного простору 20 листопада. Сікорський пояснив, що Польща поки чекає, коли остаточно підтвердять, що повітряні засоби, які впали на її території, належать Росії. Він наголосив, що польський повітряний простір і повітряний простір НАТО – це одне й те саме.