Відповідь може бути пов’язана з повторним використанням кам’яного саркофага, якому близько тисячі років.

Археолог, можливо, нарешті розгадав загадку невідомого скелета, знайденого на території Вестмінстерського абатства – однієї з найвідоміших туристичних пам’яток Лондона, повідомляє Fox News.

Виявилося, що відповідь може бути пов’язана з повторним використанням кам’яного саркофага, якому близько тисячі років.

Дослідження присвячене останкам невідомої людини, які знайшли у Вестмінстерському абатстві ще 1869 року, повідомляє інформаційне агентство SWNS.

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Скелет лежав у римському вапняковому саркофазі з написом на честь Валерія Амандіна – заможного британця, який жив у IV столітті. Однак останки всередині належали не йому.

Під час розкопок археологи звернули увагу на незвичайну деталь: на кришці саркофага було вирізьблено характерний латинський хрест ранньосередньовічного періоду. Цей символ понад 150 років не давав спокою дослідникам, адже не відповідав часу виготовлення римської поховальної споруди.

Йдеться, що нове дослідження, яке опублікували в Journal of the British Archaeological Association, очолив консультант-археолог Вестмінстерського абатства Ворвік Родвелл.

До цієї роботи його підштовхнули результати розкопок 2025 року в ризниці абатства. Дослідження проводили перед будівництвом нової сакристії короля Карла III, відкриття якої заплановане на 2027 рік.

Родвелл припускає, що скелет може належати одному з двох високопоставлених середньовічних ченців, які померли в XI столітті. Це могли бути настоятелі на ім’я Ельфвіг, який помер приблизно 1020 року, або його наступник Вулнот, смерть якого датують 1049 роком.

Радіовуглецевий аналіз показав, що кістки датуються періодом між 987 і 1052 роками. Це відповідає часу життя обох можливих кандидатів.

"Ми не знаємо року народження жодного з них, – зазначив Родвелл. – Але обидва варіанти однаково можливі, якщо припустити, що настоятелю було трохи більше 20 років на момент призначення і близько 50 – на момент смерті".

Ще однією підказкою стало саме поховання. За словами археолога, померлого вшанували "добротним" саркофагом, навіть якщо той був повторно використаний. Імовірно, чоловікові на момент смерті було від 35 до 49 років, а його зріст становив близько 175 см.

Дослідники також виявили всередині кам’яної труни залишки білого вапняного нальоту. Він окреслював місце, де колись стояла дерев’яна домовина, що з часом зотліла.

Нині саркофаг експонується у Вестмінстерському абатстві, у галереях "Діамантового ювілею королеви".

Це не єдина нещодавня знахідка людських останків, яка допомагає краще зрозуміти середньовічну історію Англії. У 2025 році під час розкопок на місці колишнього універмагу біля Університету Глостершира археологи виявили 317 скелетів і руїни середньовічної церкви.

Того ж року, навесні, під час масштабних розкопок у лондонському Тауері дослідники знайшли останки 20 людей. Серед них було поховання XIV століття, яке може бути пов’язане з епідемією Чорної смерті.

Інші археологічні знахідки

Нагадаємо, неподалік від стародавнього Єрихону в Палестині археологи виявили три монументальні гробниці віком близько 2000 років. Йшлося, що у похоронних камерах знайшли дерев’яні труни, прикрашені вапнякові саркофаги та фрагменти тканин. Масштаб гробниць, кількість похованих та артефакти дають підстави припустити, що вони належали представникам заможних родин, зокрема йєрусалимської аристократії. Знахідка зроблена поблизу пагорба, який дослідники пов’язують із стародавнім Єрихоном.

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