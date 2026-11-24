У першій десятці рейтингу є Франція, Польща, Німеччина та Фінляндія.

Найбюджетнішим різдвяним ярмарком Європи у 2026 році визнали ярмарок у польському Гданську, пише The Mirror.

Йдеться, що місто посіло перше місце в дослідженні британської компанії UK Debt Expert завдяки доступним цінам на транспорт і розваги. Зокрема, покататися на ковзанах тут можна за 8,56 фунта стерлінгів.

Друге місце посіла Прага. Там зафіксували найнижчі ціни на пиво – 2,39 фунта за пінту, а глінтвейн коштує 2,31 фунта. Третім став польський Краків, де гарячий шоколад можна придбати за 3,83 фунта, а транспортні витрати також залишаються помірними.

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Дослідники також визначили найдоступніший різдвяний ярмарок у Великій Британії цього року. Там глінтвейн коштує лише 5 фунтів.

Гданськ приваблює туристів не лише святковою атмосферою, а й відносно недорогим житлом. Ціни на глінтвейн тут становлять близько 4,19 фунта, а на братвурст – 5,71 фунта. Це одні з найнижчих показників у Європі.

Минулого року Гданськ також отримав звання найкращого різдвяного ярмарку. Тоді тут працювали 215 торгових яток із традиційними стравами, напоями та святковими подарунками.

Туристи, які відвідали місто, діляться позитивними враженнями на Tripadvisor. Один із них назвав старе місто Гданська "чудовим" і відзначив численні цікаві місця, які можна знайти далеко від основних туристичних маршрутів.

Інший відвідувач розповів, що побував на різдвяному ярмарку на початку грудня й залишився задоволеним. Він відзначив зручність прогулянок пішки, архітектуру, святкове освітлення та атмосферу ярмарку.

Ще один турист звернув увагу на історичну забудову міста. Інший відвідувач похвалив торгові ятки, їжу та напої, а також зазначив, що ціни тут помітно нижчі, ніж у Великій Британії.

Різдвяний ярмарок у Гданську працюватиме з 20 листопада до 23 грудня 2026 року.

Найдоступніші різдвяні ярмарки Європи у 2026 році:

Гданськ, Польща

Прага, Чехія

Краків, Польща

Берлін, Німеччина

Будапешт, Угорщина

Гельсінкі, Фінляндія

Страсбург, Франція

Дрезден, Німеччина

Кельн, Німеччина

Брюгге, Бельгія

Де провести зимові канікули

Нагадаємо, Travel Off Path назвало чотири незвичайні зимові локації Європи, які варто побачити хоча б раз. Перше місце у рейтингу посіло невелике середньовічне містечко в провінції Лімбург на крайньому півдні Нідерландів – Валкенбург. Його центр нагадує казковий лабіринт із пішохідними вуличками, середньовічними міськими воротами та затишними кам'яними будинками вздовж звивистої річки Гьол. Головна принада міста - підземні святкування.

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