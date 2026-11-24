Міністр оборони Німеччини заявив, що Україна, звісно, має право атакувати об’єкти військового призначення на території Росії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (СДПН) попередив про можливість поширення війни на Балтійське море після ймовірного нападу України на російський вантажний корабель у Фінській затоці, повідомляє Die Welt.

Видання розповіло, що після зустрічі зі своїм українським колегою Євгенієм Хмарою в Берліні, Пісторіус заявив, що Україна, звісно, має право атакувати об’єкти військового призначення на території Росії, які використовуються для стримування російських атак на Україну.

"Водночас, звичайно, Україна також несе особливу відповідальність. Війна не повинна поширитися на Балтійське море", - додав міністр оборони Німеччини.

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В статті йдеться, що Пісторіус високо оцінив дії Фінляндії, яка "діяла дуже розсудливо та виважено".

Фінська прикордонна служба повідомила, що у східній частині Фінської затоки горить російський вантажний корабель, і що вона керує рятувальною операцією, а також готує можливі заходи щодо запобігання екологічним збиткам у межах фінської юрисдикції.

"У наших спільних інтересах, щоб вільне судноплавство не опинилося під загрозою", – зазначив Пісторіус, який водночас запевнив Хмару у незмінній підтримці з боку Німеччини.

За даними Росії, у вихідні було здійснено напад на вантажне судно за допомогою дронів.

Керівник відділу зв’язків з громадськістю Збройних сил Фінляндії Акі-Маурі Хухтінен, як повідомляє телеканал Yle, заявив, що, ймовірно, це була українська атака на судно.

Пісторіус про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Пітсоріус не бачить особливих підстав розраховувати на швидке припинення вогню між Україною та Росією. Міністр оборони Німеччини пояснив, що події останніх кількох місяців не дають підстав сподіватися, що підхід Трампа швидко призведе до припинення вогню чи навіть до миру. Окрім цього, Пісторіус назвав неприйнятною угоду між США та Росією без участі України. За його словами, така позиція стосується не лише самої України, а й європейських країн.

Також ми писали, що Пісторіус зазначив, що Німеччина не може передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, оскільки це створює загрозу критичного ослаблення її власної системи протиповітряної оборони. Він нагадав, що Німеччина вже поставила кілька систем та безліч керованих ракет до них. За словами Пісторіуса, більше його країна наразі зробити не може.

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