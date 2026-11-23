"Укренерго" попереджає про відключення.

У вівторок, 24 листопада, у частині регіонів України діятимуть обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень для побутових споживачів запровадять обсягом від половини до трьох з половиною черг (має відповідати тривалості 2-14 годин), інформує "Укренерго".

Графіки відключення світла для населення будуть діяти цілодобово. Так само у вівторок обмежуватимуть потужності для промислових споживачів протягом усієї доби.

Причиною обмежень є триваюча збройна агресія Росії, яка систематично атакує об’єкти генерації та передачі енергії дронами та ракетами.

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Слід мати на увазі, що стан енергосистеми може оперативно змінюватися. Тому у разі відсутності світла, коли воно має бути за графіками, варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго.

Стан енергосистеми України – головні новини

Нагадаємо, що протягом минулого тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакували українську енергетику та нафтогазовий сектор, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. За цей період зафіксовано 224 інциденти, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

Водночас, за словами експерта Геннадія Рябцева Україна продовжує постачати електроенергію за кордон. Він вважає, що зупинка експорту не "додасть" світла регіонам, де запровадили відключення – проблема не в генерації, а в передачі і розподілі електроенергії.

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