Політикиня запропонувала, щоб Франція організувала мирну конференцію для припинення війни, яку розв’язала РФ.

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен виступила проти вступу України до Європейського Союзу. Про це вона сказала в інтерв'ю IGR.

"Я, безумовно, не вважаю, що Україна має вступати до Європейського Союзу. Я думаю, що майбутнє України в будь-якому разі не передбачає вступу до Європейського Союзу", - сказала Ле Пен.

При цьому вона додала, що мала зустріч із послом України та висловила підтримку Україні та українському народу.

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Французька політикиня також не підтримала і вступ України до НАТО, зазначивши, що це питання має стати предметом обговорення під час мирних переговорів.

"Я думаю, що все це буде предметом переговорів у межах мирного процесу, які зараз тривають і, схоже, поки що не дуже просуваються", – сказала Ле Пен.

Водночас вона запропонувала, щоб Франція організувала масштабну мирну конференцію для припинення війни, яку розв’язала Росія.

"Я пропоную, щоб Франція організувала масштабну мирну конференцію, аби спробувати покласти край цьому кривавому конфлікту, який, без сумніву, спричинила Росія і жертвою якого сьогодні є Україна. Ображаючи одне одного, ми не знайдемо шляхів до миру", – зауважила Ле Пен.

Останні заяви Ле Пен

Раніше Марін Ле Пен озвучила три можливі варіанти розвитку подій у війні Росії проти України. На її думку, або НАТО вступить у війну, що призведе до Третьої світової війни, або бойові дії триватимуть роками, або всі країни усвідомлять можливі наслідки та їхню серйозність.

Також політикиня заявила, що в разі обрання президенткою Франції буде готова вести переговори з усіма учасниками війни. Водночас вона не конкретизувала, на яких умовах можна було б домовитися про припинення бойових дій і як саме має відбуватися такий переговорний процес.

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