Затримано злочинців, які пограбували одесита на 250 тис. грн.

Одеса. 8 червня. УНІАН. Співробітники Управління МВС України в Одесі затримали трьох грабіжників, які при втечі з міста на автомобілі «Hyundai Sonata» після пограбування місцевого жителя врізалися в дерево.

По це поінформували УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Одеського облуправління міліції, уточнивши, що після доставки до Одеського міськуправління МВС УВС “затримані віком від 28 до 35 років дали показання, що прибули в місто добувати кошти шляхом скоєння злочинів”.

При пограбуванні водія автомобіля зловмисники діяли за розробленим планом і чітким розподілом ролей, однак операція зірвалася через зіткнення автомобіля злочинців з придорожнім деревом. Травмованим грабіжникам довелося добиратися на Донеччину попутним транспортом, де на них уже чекали одеські оперативники.

У злочинців вилучено речові докази – гроші, порушено кримінальну справу за ознаками ст.186 (грабіж) КК України.

У відділі зв’язків з громадськістю нагадали обставини скоєння зухвалого злочину. Потерпілий автомобіліст повідомив, що близько 13.00 на вулиці Пастера обласного центру перед його автомобілем несподівано з’явилася іномарка «Hyundai Sonata», водій якої став виконувати незрозумілі маневри. Внаслідок цього сталося зіткнення транспортних засобів. Водій «Hyundai» швидко вийшов з автомобіля і став умовляти потерпілого «вирішити питання» без співробітників ДАІ. І цей час почув дзвін розбитого скла та побачив, що невідомі особи пошкодили переднє скло його авто з пасажирського боку і забрали з сидіння сумку, в якій було 250 тис. грн. Грабіжники миттєво сіли в свій автомобіль і зникли. Учасник ДТП зрозумів, що став жертвою злочинної схеми і звернувся до міліції.