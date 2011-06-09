У Запорізькій області з початку року затримали 37 хабарників

Запоріжжя. 9 червня. УНІАН. У Запорізькій області з початку року притягнуто до відповідальності 37 хабарників, які одержали хабарів на загальну суму понад 250 тис. грн. ( 133 тис. грн. і 16 тис. доларів).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «за п`ять місяців 2011 року слідчими органів прокуратури Запорізької області розслідувано і направлено до суду 31 кримінальну справу за фактами отримання хабара. По цих справах пред`явлено звинувачення 37 особам, які в цілому одержали хабарів на суму більш, ніж 133 тисячі гривень і 16 тисяч доларів».

Більшість хабарів вимагалися і були одержані як плата за видачу дозвільних документів або за невнесення даних про виявлені порушення у документи (акти) перевірок.