Кабмін затвердив перелік платних адмінпослуг «за наркотики»

Київ. 15 червня. УНІАН. Кабінет міністрів України затвердив перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками.

Відповідне розпорядження від 9 червня № 513-р оприлюднене на Урядовому порталі.

Згідно з документом до платних адмінпослуг належать: видача ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; видача копії ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; переоформлення ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; видача дубліката ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.