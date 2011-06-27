На Львівщині чоловік зарубав себе сокирою

Львівська область. 27 червня. УНІАН. На Львівщині 44-річний чоловік звів порахунки з життям завдавши сам собі сокирою поранення в голову та ногу.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції поступила заява від мешканців одного із сіл Золочівського району Львівщини про те, що вийшов з дому і не повернувся їх родич.

Через кілька днів пошуків тіло чоловіка було знайдено неподалік села у траві. Біля чоловіка було знайдено закривавлену сокиру, а «в ділянці голови виявлено близько десяти зяючих ран розміром від 1 см до 8 см, на правій нозі – близько п’яти ран».

За даними джерела, «розташування ран та їх структура вказує на спричинення їх особисто потерпілим».

Зі слів рідних загиблого, чоловік останнім часом скаржився на сильні болі в голові, з приводу чого звертався до лікарів, однак, курс лікування не дав позитивних результатів.