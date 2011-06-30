П’яний молодик випав з вікна багатоповерхівки

Миколаїв. 30 червня. УНІАН. У Миколаївській області з вікна дев'ятиповерхового житлового будинку випав 25-річний чоловік. Інцидент стався 27 червня на вулиці Дружби народів, 42, міста Южноукраїнськ.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Управління МНС України у Миколаївській області, на місце події виїхало аварійно-рятувальне відділення самостійної державної пожежної частини № 21 по охороні міста Южноукраїнськ. Встановлено, що 25-річний чоловік, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, перебував у під’їзді житлового будинку, вирішив подивитись на вулицю через під’їзне вікно, не втримався на ногах та випав, ймовірно, з вікна 3-го поверху на дах над під’їздом.



За допомогою медичних нош та висувної драбини чоловіка у непритомному стані було знято та госпіталізовано до Южноукраїнської спеціалізованої медичної частини № 2 у стані середньої важкості з діагнозом закрита черепно-мозкова травма та забиття грудної клітки.