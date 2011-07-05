Водій побив двох інспекторів ДАІ, а третього вкусив за ногу

Луцьк. 5 липня. УНІАН. У Луцьку водій, який спричинив ДТП, під час оформлення документів побив двох інспекторів ДАІ, а третього вкусив за ногу.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Працівники ДАІ, які прибули на місце ДТП, встановили, що 37-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Мерседес" у стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2106".

Під час оформлення працівниками Державтоінспекції матеріалів ДТП водій "Мерседеса" почав чинити непокору, нецензурно лаявся, а також вчинив бійку із правоохоронцями. Під час затримання він вдарив двох інспекторів ДАІ, а третього вкусив за ногу. Чоловік категорично відмовлявся їхати до наркодиспансера і запевняв, що автомобіль зареєстрований на дружину, а за кермом під час ДТП він не був і взагалі відношення до аварії не має. За його слвами, він відпочивав у сауні, а як опинився на місці ДТП, пояснити не може.

Матеріали щодо ДТП і непокори вимогам працівників міліції передані до прокуратури.