У Кримінальному кодексі введуть домашні арешти

Київ. 7 липня. УНІАН. Уряд оприлюднив для громадського обговорення проект нового Кримінально-процесуального кодексу. Документ передбачає низку нововведень, зокрема пропонується запровадити домашні арешти терміном до двох місяців та електронні браслети для стеження за підозрюваними. Крім того, передбачені угоди обвинуваченого з потерпілим та взагалі скасовується таке поняття, як порушення кримінальної справи.

На думку керівника робочої групи, що створила цей проект, радника президента Андрія Портнова, найголовніше досягнення, - те, що адвокат в суді матиме однакові права з прокурором. Тепер кожна сторона повинна доводити суду, що є доказом (провини або невинності), а що - ні, пише "Сегодня".

Крім того, документом пропонується запровадити домашні арешти терміном до двох місяців та електронні браслети для стеження за підозрюваними.

Також передбачено повне скасування дослідування кримінальних справ. Адже поки в нас, за словами Портнова, 99,8% усіх судових рішень - це або обвинувачувальні вироки, або дослідування. І тільки 0,2% - виправдальні вироки. Тепер же якщо слідчий в процесі досудового слідства не зібрав доказів провини, то справу не відправлять на дослідування, а суддя буде зобов'язаний виправдати підсудного. В зв'язку з цим, розповів Портнов, ми чекаємо до 30% виправдальних вироків, як в Європі.

Вводиться таке поняття, як угода. Вона може бути з потерпілим або про визнання провини. Кожна з них затверджується судом. Угода обвинуваченого з потерпілим (окрім суспільно небезпечних злочинів, скажімо, вбивства) - якщо останній вважає, що перед ним виконані всі зобов'язання, відшкодовано збиток. Тоді він забирає свою заяву, слідство припиняється. Угода про визнання провини може бути двох видів.

Перший вид (при скоєнні нетяжкого злочину) - угода обвинуваченого зі слідством, коли обвинувачений добровільно визнає провину, готовий, приміром, відшкодувати збиток разом зі штрафом, тоді його звільняють від серйознішого покарання та накладають на нього згаданий штраф. Другий вид - якщо обвинувачений згоден співпрацювати зі слідством для розкриття тяжчого злочину. Тоді, з дозволу суду, йому обіцяють менший термін.

Взагалі скасовується таке поняття, як порушення кримінальної справи (слідчий зобов'язаний лише внести відомості про злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань і почати це розслідування). Це різко зменшить бюрократію в роботі правоохоронців.

Є ще низка нових моментів, на які, на думку Портнова, слід звернути увагу. Серед них - те, що, за новим КПК, основний запобіжний захід в економічних злочинах - застава (арешт - тільки якщо застава не сплачена). І взагалі арешт буде можливий лише тоді, коли стаття КК передбачає за злочин не менше 5 років для раніше несудимого.

"Зараз ми чекаємо висновку щодо нового КПК від Ради Європи, як тільки отримаємо - вноситимемо законопроект до парламенту на затвердження", - сказав Портнов.

ТСН



