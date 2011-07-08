Янукович про застосування сили міліцією в суді до журналістів

Київ. 8 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає застаріле законодавство причиною застосування сили міліцією в суді до журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

Зокрема, журналіст поцікавився у Президента, чи поінформований він про те, що в перші дні судового процесу над екс-прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО за сприяння міліції до початку засідання в зал Печерського райсуду Києва потрапляли невідомі люди, які займали практично всі місця, не даючи, таким чином, можливості потрапити в зал прихильникам екс-прем`єра.

Також журналіст поцікавився, чи поінформований Президент про те, що на одному з останніх засідань співробітники правоохоронних органів застосували силу по відношенню до журналістів. Журналіст поцікавився, чи має намір В.ЯНУКОВИЧ якимось чином втрутитися в цю ситуацію й чи дає він вказівки, щоб подібне не повторювалося надалі.

Відповідаючи на нього, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що Україна вперше в своїй історії зіткнулася з таким явищем, як відрите судове засідання за участю радикально налаштованих груп людей із різних сторін.

«Правоохоронним органам у такій ситуації жарко, складно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і додав, що не виправдовує їх, але, «як кажуть, їм не позаздриш».

Президент повідомив, що в нього відбулася розмова з міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ. «Звичайно, процес вимагає, щоб ми його узаконили», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. На його думку, вдосконалення потребує Кримінально-процесуальний кодекс, проект якого вже майже готовий, а також інші закони.

«У нас багато процесів, які ми хотіли б бачити більш демократичними, відбуваються в рамках кодексу, прийнятого в 1961 році», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що зараз головним завданням у нових законодавчих актах, що регулюють судові процеси, є зрівняти дві сторони – сторону звинувачення й сторону захисту.

Президент також висловив надію, що з подій останніх днів у суді над Ю.ТИМОШЕНКО зробили висновки правоохоронні органи й решта учасників процесу.