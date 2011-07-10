Тігіпко не виключає, що причиною трагедії на Рівненщині став людський чинник

Київ. 10 липня. УНІАН. Найімовірніше, причиною трагедії на Рівненщині став людський фактор.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це заявив сьогодні віце-прем‘єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, який наразі перебуває в Рівненській області, де сьогодні вночі сталася пожежа у Дубровицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування.

«Безпосередньо на місці пригоди стало відомо, що один з мешканців будинку для літніх людей курив незадовго до цього, й саме недопалок міг спричинити пожежу. Порушено кримінальну справу, в ході розслідування якої й буде названо остаточну причину трагедії», - говориться в повідомленні.

«Наразі працює Урядова комісія, правоохоронці. Ми будемо жорстко розбиратися в причинах трагедії», - наголосив С.ТІГІПКО. При цьому він зазначив, що будівля закладу була досить стара, збудована в 1950 році.

За словами віце-прем‘єр-міністра, найближчим часом за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА буде проведено перевірки всіх подібних закладів.

«В Україні 784 таких центри. Це дуже потрібна справа. Однак потрібно, щоб будівлі відповідали всім необхідним умовам і стандартам», - зазначив С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що центр буде переведено в інше місце, після відбудови постраждалої від пожежі будівлі тут буде діяти лікарня.

Від імені уряду С.ТІГІПКО висловив співчуття рідним та близьким загиблих під час спілкування з мешканцями села Біле, де сталася трагедія.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 липня в с. Біле на Рівненщині в будівлі Дубровицького районного територіального центру надання соціального обслуговування виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 16 людей похилого віку.

Загалом на той час в будинку перебувало 25 літніх людей та 2 працівники центру.

Пожежники врятували 11 людей, яки з діагнозом ”отруєння продуктами горіння” госпіталізовано до Дубровицької центральної районної лікарні. Наразі 3 постраждалих перебувають у тяжкому стані, у тому числі 2 працівники центру.

Розпочала роботу Урядова комісія з розслідування причин трагедії.