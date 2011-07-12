На Донеччині порушено справу проти посадовців шахти ім. Калініна

Київ. 12 липня. УНІАН. На Донеччині прокуратурою міста Горлівка порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб шахти ім. Калініна – структурного підрозділу ДП «Артемвугілля».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, встановлено, що посадовці, діючи групою осіб, за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами, отриманими з державного бюджету та від реалізації вугільної продукції. Ці кошти керівні працівники шахтного підприємства нараховували в якості заробітної плати особам, які були оформлені робітниками шахти ім. Калініна, проте фактично на там не працювали.

У результаті злочинних дій посадовців державі, в особі ДП «Артемвугілля», було завдано матеріальних збитків на загальну суму 189 тис. грн. У справі триває досудове слідство.

Справу порушено за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

