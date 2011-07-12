На Донеччині порушено справу проти посадовців шахти ім. Калініна
Завдали збитків на 190 тис. грн.
Київ. 12 липня. УНІАН. На Донеччині прокуратурою міста Горлівка порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб шахти ім. Калініна – структурного підрозділу ДП «Артемвугілля».
Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, встановлено, що посадовці, діючи групою осіб, за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами, отриманими з державного бюджету та від реалізації вугільної продукції. Ці кошти керівні працівники шахтного підприємства нараховували в якості заробітної плати особам, які були оформлені робітниками шахти ім. Калініна, проте фактично на там не працювали.
У результаті злочинних дій посадовців державі, в особі ДП «Артемвугілля», було завдано матеріальних збитків на загальну суму 189 тис. грн. У справі триває досудове слідство.
Справу порушено за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).