Сьогодні в Одесі невідомі побили депутата облради від Партії регіонів
Шмушкович госпіталізований
Одеса. 14 липня. УНІАН. Сьогодні вранці троє невідомих побили депутата Одеської обласної ради від Партії регіонів Михайла ШМУШКОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сам депутат повідомив журналістам.
Він сказав: «Мені несподівано перегородили дорогу і жорстоко побили троє невідомих злочинців, при цьому навіть був застосований залізний лом...».
М.ШМУШКОВИЧ був госпіталізований, медики надають йому допомогу.
Депутат облради М.ШМУШКОВИЧ є активним учасником акцій, що проводяться громадською організацією «Якість життя», очолюваній заступником голови Одеської облради Олексієм ГОНЧАРЕНКОМ. Зокрема М.ШМУШКОВИЧ виступив з критикою проекту рішення Одеської міськради про підвищення тарифів на паркування автомобілів на громадських слуханнях 10 червня і 1 липня.