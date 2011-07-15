На Рівненщині – новий начальник УБОЗу

Рівне. 15 липня. УНІАН. На посаду начальника управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області призначено Мицака Романа Васильовича.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

До цього часу майор міліції працював на посаді начальника відділу боротьби з етнічними ОЗГ УБОЗ та міжнародною злочинністю ГУБОЗ МВС України. Натомість, підполковник міліції Андрій Кулинич, який донедавна керував УБОЗом Рівненщини, відтепер обіймає посаду першого заступника начальника УМВС України в Рівненській області.