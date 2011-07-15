Нардеп Ляшко потрапив у ДТП

Рівне. 15 липня. УНІАН. 15 липня, їдучи на запис інтерв’ю у Рівненську обласну держтелерадіокомпанію, народний депутат України Олег ЛЯШКО потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на вулиці В’ячеслава Чорновола, що в обласному центрі.

Про це народний депутат повідомив кореспонденту УНІАН.

На думку О.ЛЯШКА, винуватцем ДТП став 20-річний водій іномарки, який їхав позаду, перевищив допустиму швидкість і вдарив джип народного депутата. У той же час його самого протаранила ззаду інша автомашина.

«Очевидно, що обидва водії не дотрималися правил дорожнього руху і безпечної дистанції і вдарили мою машину. Мені прикро з приводу цього інциденту, але я їх пробачаю, бо Бог, як кажуть, кожному воздасть» - зазначив депутат.

О.ЛЯШКО повідомив, що не збирається вимагати відшкодування від цих водіїв: «Я не збираюся вживати з приводу цього жодних заходів, ні переслідувати, ні вимагати від них відшкодування, адже я бачив ті машини, на яких вони їздять. Це доволі бідненькі машини, і ті люди, очевидно, не гребуть лопатою грошей. Тому моя депутатська зарплата дозволяє мені відремонтувати свій автомобіль, тим більше, що він застрахований. І я жодної копійки з цих людей не візьму. Лише одне їх хочу попросити, щоб наступного разу вони були уважніші на дорогах».

Залишившись таким чином тимчасово без засобу пересування, О.ЛЯШКО, щоб не запізнитися на телеефір, вирішив добиратися до телерадіокомпанії пішки, на що він витратив зі своїм помічником 10 хвилин.