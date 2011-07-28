У Донецьку співробітниця Ощадбанку привласнила понад 50 тис. грн.

Донецьк. 28 липня. УНІАН. У Донецьку СБУ викрила співробітницю Ощадбанку, яка привласнила понад 50 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області.

Протягом 2007-2011 рр. співробітниця відділення Ощадбанку вносила неправдиві відомості про видачу коштів з особистих рахунків вкладників на загальну суму понад 50 тис. грн., а гроші привласнювала.

За даним фактом слідчим відділом УСБУ порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.