За незаконний збут техніки для «прослушки» - штраф 1700 грн.

Хмельницький. 8 серпня. УНІАН. Хмельницьким міськрайонним судом за матеріалами Управління СБ України у Хмельницькій області притягнуто до кримінальної відповідальності мешканця обласного центру, який через мережу «Інтернет» організував незаконний збут спеціальних технічних засобів отримання інформації по всій території України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ в області.

Згідно з повідомленням, у зловмисника з незаконного обігу вилучено спеціальні технічні засоби, використання яких дозволено лише оперативним підрозділам правоохоронних органів лише за наявності відповідного дозволу суду. Серед вилучених засобів – мініатюрні відеокамери, замасковані під брелоки автомобільної сигналізації, спеціальні технічні засоби негласного отримання та передачі мовної інформації по радіоканалу.

Суд визнав винним останнього у вчинені злочину передбаченого ч. 1 ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального Кодексу України та призначив йому покарання 1700 грн. штрафу.

