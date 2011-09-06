Ужгород. 6 вересня. УНІАН. У Закарпатті на закинутому кар’єрі втопилися дві сестри.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні МНС в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, трагедія сталася в Берегівському районі Закарпаття: під час купання на закинутому кар’єрі втопилися дві рідні сестрички – 12-річна Катерина та 7-річна Марія.

За даними управління, дівчатка прийшли на кар’єр разом з іншими дітлахами аби поплавати.

«Сестри почали тонути, коли відплили від берега метрів на 3-4. Перелякані діти, що залишилися на землі, почали кликати на допомогу», - уточнили в прес-службі управління.

В УМНС уточнюють, крики дітей почули рибалки, що сиділи на протилежному березі метрів за 200. Коли чоловіки на човнах дісталися до місця, то вони спробували пірнати аби дістати потопаючих. Проте їхні намагання були марними.

Тіла загиблих дістали з дна водойми працівники аварійно-рятувальної водолазної станції МНС.

Обставини загибелі встановлюються, повідомляють в управлінні МНС в Закарпатській області.

