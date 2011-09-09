П'яна провідниця на ходу випала з потягу і заснула на колії

Донецьк. 9 вересня. УНІАН. Днями до чергової частини лінійного відділу на станції Красний Лиман Донецької області надійшло повідомлення про те, що на колії лежить жінка.

На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група. Було викликано "швидку допомогу". Молода жінка знаходилася в сильному алкогольному сп'янінні.

За даними помічника начальника Лінійного відділу на станції Красний Лиман майора міліції Кружилової, пізніше було встановлено, що жінка є громадянкою Росії і працює провідником швидкого потягу.

У цей день вона знаходилася в рейсі. На станції Ізюм вийшла з потягу і купила пиво. Дорогою до Красного Лимана провідниця встигла його випити і серйозно захмеліти.

Після стоянки поїзда в Червоному Лимані, він вирушив далі. Провідниця вийшла в тамбур покурити. Двері залишалися відкритими. Однією рукою вона трималася за ручку дверей, а в іншій була сигарета. Під час проїзду через стрілочний переїзд вагон хитнуло і провідниця випала з тамбура між коліями.

Після такого польоту жінка відразу заснула, а прокинулася, лише коли її розбудила міліція. Провідниця отримала лише легкі тілесні ушкодження.

ТСН

