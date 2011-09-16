У четвер парламент розгляне питання звільнення одного із суддів КС

Київ. 16 вересня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив, що у четвер парламент розгляне питання звільнення одного із суддів Конституційного Суду, який досяг граничного віку роботи на цій посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив 16 вересня журналістам.

«У четвер Верховна Рада розгляне питання про звільнення з посади судді Конституційного Суду України, який досяг граничного віку і вже не може перебувати на цій посаді», - сказав В.ЛИТВИН.

Він не уточнив, про якого саме суддю йдеться, і додав, що після ухвалення рішення буде запропонована нова кандидатура на цю посаду.

В.ЛИТВИН сказав, що йдеться про суддю КС, який має бути призначений за квотою Верховної Ради України.

