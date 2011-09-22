Сина прокурора знайшли повішеним перед будівлею прокуратури
Трагедія на Дніпропетровщині
Дніпропетровська область. 22 вересня. УНІАН. Жителі смт Магдалинівка на Дніпропетровщині відчули справжній шок, побачивши перед будівлею місцевої прокуратури тіло сина прокурора Царичанського району Руслана Лавриненко Андрія.
20-річного Андрія знайшли співробітники бібліотеки, які вранці йшли на роботу. Хлопець був повішений. Але не високо на дереві, а таким чином, що його тіло стояло на колінах.
Андрій жив окремо від батька разом з дідусем. У правоохоронних органах поки коментарів не дають і не повідомляють було це вбивство чи самогубство. Однак родичі загиблого сумніваються, що хлопець міг позбавити себе життя.
"Він був людиною не того характеру, щоб накласти на себе руки. Нещодавно повернувся з армії, зустрічався з дівчиною, яку дуже любив", - розповіла Влада, сестра загиблого.