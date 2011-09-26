У Ялті українка на джипі збила американку і кинула помирати

Київ. 26 вересня. УНІАН. У Ялті американку, яка переходила дорогу в недозволеному місці, збила українка на Toyota Land Cruiser і залишила місце аварії.

Мешканка Херсона 1972 року народження, рухаючись на авто по вулиці Дражинського в Ялті з боку Массандрівського пляжу в напрямку готелю "Ялта", біля будинку № 31 скоїла наїзд на пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці, пише "Сегодня".

У прес-службі УДАІ в АРК зазначили, що в результаті ДТП постраждала громадянка США 1977 року народження, мешканка штату Міссурі, Грамбі. З діагнозом "закритий перелом нижньої третини лівого передпліччя, закритий перелом нижньої третини лівого плеча" вона була госпіталізована.

Зловмисниця з місця аварії зникла, але незабаром була затримана правоохоронцями.

ТСН