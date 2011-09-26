Вантажівка, якою керував громадянин Сербії, збила школяра

Рівне. 26 вересня. УНІАН. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі державного значення поблизу міста Дубно Рівненської області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ВДАІ Рівненської області.

Зі столиці в напрямку Львова рухалась вантажівка MAN з причепом, за кермом якої перебував 37-річний громадянин Республіки Сербія. Попереду вантажівки по краю проїжджої частини справа на велосипеді їхав 13-річний восьмикласник. Зненацька хлопчик почав виконувати маневр повороту ліворуч, не впевнившись, що це буде безпечно для інших учасників дорожнього руху.

Вчасно зупинити кількатонну вантажівку водієві не вдалося.

Велосипедиста ударом відкинуло на кілька метрів. Медики доставили хлопця до реанімаційного відділення лікарні. У потерпілого виявлено перелом стегна та забійні рани обличчя.