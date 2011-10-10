У Луганській області колишнього єпископа оголошено у розшук

Луганськ. 10 жовтня. УНІАН. У Луганській області оголошено у розшук колишнього єпископа Луганського і Старобільського УПЦ КП за підозрою у шахрайстві на суму 100 тис. доларів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

Підозрюваний, 1976 року народження, шахрайським шляхом заволодів грошима жителя Луганська у сумі 100 тис. доларів і зник. Ці дії потрапляють під статтю 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах).

За інформацією міліції, 21 жовтня 2009 року розшукуваного було призначено єпископом Луганським і Старобільським УПЦ КП і висвячено у сан архієрея.

13 грудня 2010 року рішенням Синоду УПЦ КП єпископа було звільнено від управління Луганською і Старобільською єпархіями УПЦ КП, позбавлено сану архієрея і заборонено у богослужінні за скоєння вчинків, не сумісних з канонами УПЦ КП.