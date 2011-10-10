СБУ має інформацію про підготовку вибухів у Печерському суді

Київ. 10 жовтня. УНІАН. У вівторок, 11 жовтня, під час винесення вироку екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко у будівлі Печерського районного суду Києва на вулиці Хрещатик можливе здійснення терактів. Про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело у Службі безпеки України.

За словами джерела, СБУ оперативним шляхом отримала інформацію про підготовку вибухів, від яких повинні постраждати "пересічні громадяни".

«Враховуючи підвищену увагу суспільства до процесу над Тимошенко, вибухи готуються для того, дестабілізувати ситуацію в країні, викликати обурення у громадян з метою підготовки масових акцій непокори.

Зараз СБУ перевіряє отриману інформацію, проводить відповідні «оперативні заходи», - повідомило джерело в спецслужбі.

Нагадаємо, очікується, що завтра у Печерському районному суді почнуть оголошувати вирок Юлії Тимошенко у «газовій справі». Тимошенко судять за ч.3 ст. 365 Кримінального кодексу "перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки". Санкція за цією статтею - позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Держобвинувачення просить засудити екс-прем'єра Юлію Тимошенко до 7 років ув'язнення.

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