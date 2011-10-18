У Львові жінка-бармен кухонним ножем вбила знайомого

Львів. 18 жовтня. УНІАН. 17 жовтня в приміщенні бару, що в Шевченківському районі Львова, 39-річна барменка вбила свого знайомого 34-річний львів’янина. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

39-річна львів’янка завдала жертві удар кухонним ножем в лівий бік грудей. Внаслідок цього чоловік помер на місці події.

Ведеться слідство.