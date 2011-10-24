У Харкові на хабарі затримано двоє суддів і адвокат

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність двох суддів Харківського апеляційного адміністративного суду та приватного адвоката, які вимагали у підприємця хабар за залишення в силі рішення попередньої судової інстанції щодо податкових зобов’язань на понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 18 жовтня співробітники Служби безпеки спільно з Генеральною прокуратурою затримали обох суддів «на гарячому» у той момент, коли адвокат, який був посередником, передавав їм гроші.

Під час обшуку у суддів вилучено 6 тис. дол. хабара, а у адвоката - 2 тис. дол., які він залишив собі як винагороду за посередництво.

Щодо судді та адвоката Генеральною прокуратурою порушено кримінальні справи.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи стосовно другого судді Харківського апеляційного адміністративного суду.